Joanna i Kamil poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Podczas finałowego odcinka mężczyzna oświadczył się swojej wybrance.

Moje życie w ciągu sześciu miesięcy zmieniło się o 180 stopni. (…) Mieszkamy razem, uczymy się żyć razem. Jest dobrze. Celem było znalezienie miłości i to się udało - mówił Kamil kilka miesięcy po tym, jak kamery zniknęły z jego gospodarstwa.

Jakiś czas temu pojawiły się pogłoski, że Joanna jest w ciąży.

Teraz opublikowała post, w którym napisała, że jest jej przykro z powodu wyjawionej przez kogoś tajemnicy.

Przykro nam, że ktoś potrafi dla pieniędzy naruszyć naszą prywatność i spokój w momencie, kiedy najbardziej nam tego potrzeba. Chcemy tej osobie bardzo podziękować za czekający nas stres - oznajmiła w poruszającym poście na Instagramie.

Proszę, nie piszcie gratulacji, bo na to przyjdzie jeszcze czas.... Chcielibyśmy tylko spokoju, bo to w tym czasie jest najważniejsze. Nie chcemy się stresować zbędnymi artykułami, ponieważ nie jest nam aktualnie to potrzebne - dodała.