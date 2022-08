Ja też jestem żołnierzem. Kiedy my tam rano biegamy z tymi uchodźcami, ty śpisz albo pijesz kawę, jesteś w knajpie. Dlaczego tak? - spytał aktorkę jeden z uczestników Pol'and'Rock Festival. Nawiązał w ten sposób do wpisów Barbary Kurdej-Szatan o Straży Granicznej i tego, co działo się na polsko-białoruskiej granicy. Aktorka ma postawione przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie zarzuty zniesławienia Straży Granicznej. CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ>>>

Co odpowiedziała Kurdej-Szatan i jak zareagowała publiczność? Zobaczcie na poniższym nagraniu wideo.