Ewa Kasprzyk otwarcie mówi o tym, że nie umie gotować.

W rozmowie z Moniką Jaruzelską wyznała, że w tej kwestii ponosi porażki, ale się tego nie wstydzi.

Ja po prostu nie mam takich ambicji – zauważa Kasprzyk.

Na szczęście w tej kwestii może liczyć na swojego partnera Michała.

Michał potrafi przyjęcie zrobić w trzy minuty i ja jestem w szoku. On potrafi tak tych ludzi karmić. Ja to nawet jak herbatę robię to tak się grzebię, że woda wystygnie zanim zaleję szklankę. W każdym razie nie mam talentów kulinarnych. Michał zawsze mówi: „ty ucz się tekstu”. Nawet jak chcę mu w czymś pomóc – śmieje się Ewa Kasprzyk w programie "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej".

Okazuje się, że mama aktorki prowadziła dwie restauracje.

Nie dopuszczali nie do gotowania, do kuchni. Wręcz mnie od tego odganiali - mówi.