Justyna Steczkowska podczas gali Mister Supranational 2022 wykonała utwór Tiny Turner "Golden Eye".

Piosenkarka podzieliła się nagraniem z występu z fanami na swoim Instagramie.

Jak Wam się podoba takie wykonanie "Golden Eye"? Tylko błagam, nie piszcie, że nie jestem tak dobra jak Tina, bo to jest oczywiste - napisała.

Nie zabrakło słów uznania, ale pojawiły się też negatywne komentarze.

Jeden z nich napisał dziennikarz Adrian Nychnerewicz.

Jak to jest, że ponoć słuch taki absolutny, a angielski taki koszmarny - napisał.

Komentarz nie pozostał bez odpowiedzi Steczkowskiej.

Ach, to ty Adrianku! Kiedy otworzysz na mnie swoje serce i przestaniesz mnie hejtować? Zaoszczędziłbyś trochę czasu dla siebie i obojgu byłoby nam milej. Co do angielskiego, to jestem Polką, więc nic dziwnego, że mam wschodni akcent. Penelope Cruz mówi po angielsku z mocnym hiszpańskim akcentem i jest światowej sławy aktorką. Piękną, wybitnie utalentowaną i docenioną przez świat filmu i fanów. Nikomu jej akcent nie przeszkadza. Podobnie z akcentem jest u Bjork, Moniki Bellucci i innych artystów. Sztuka to emocje i uczucia, a nie idealny język - tłumaczyła się Justyna.