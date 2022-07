Prozopagnozja jest zaburzeniem neurologicznym charakteryzującym się niezdolnością do rozpoznawania twarzy.

Nikt mi nie wierzy! Chcę spotkać się z kimś, kto również ją ma - powiedział Brad Pitt dziennikarce GQ, po tym, jak przyznała, że jej mąż również cierpi na tę chorobę.

Aktor stara się zapamiętywać twarze, ale bywa to dla niego ciężkie, przez co ludzie mają go za "odległego i zdystansowanego, niedostępnego, zaabsorbowanego sobą" - ubolewa Pitt.