Z okazji urodzin, które książę William spędza prywatnie, opublikowano trzy jego zdjęcia, będące bardzo dalekimi od tradycyjnych w takich sytuacjach efektownie wystylizowanych oficjalnych portretów. Przedstawiają one księcia, gdy kilka tygodni temu na ulicach Londynu incognito sprzedawał magazyn "The Big Issue". To założony w 1991 roku tygodnik, który jest sprzedawany przez bezdomnych, aby dać im legalne i godne źródło dochodów. Taki wybór ma pokazywać, jakie są priorytety księcia, a sprawa walki z bezdomnością jest od lat jednym z tematów szczególnie mu bliskich.

Przyszły król

Jak zwraca uwagę stacja BBC News, w przeszłości odnoszono wrażenie, że rola kluczowego członka rodziny królewskiej i przyszłego króla jest dla Williama obciążeniem i z niechęcią myśli on o czekających go obowiązkach, jednak wydaje się, że to się zmieniło. Niegdyś ostrożny, zamknięty w sobie książę coraz bardziej wygląda na otwartego, pewnego siebie przyszłego monarchę.

Wydaje się też, że odnalazł sprawy, które go interesują i w których czuje, że może coś zmienić, dlatego, jak wskazuje BBC News, nie należy się spodziewać, by w najbliższych latach przyjmował nowe patronaty i podejmował działalność charytatywną na nowych polach, a zamiast tego będzie starał się wywierać większy wpływ w dziedzinach, w które się już zaangażował. Są to walka z bezdomnością, ochrona środowiska i zdrowie psychiczne.

Stacja podkreśla też, że małżeństwo z Kate Middleton zapewniło Williamowi stabilność i wsparcie w trudnych chwilach, a wydaje się, że ojcostwo również mu służy. Natomiast jedną z nielicznych kwestii, które w dniu jego 40. urodzin pozostają nierozwiązane, są relacje z młodszym bratem, księciem Harrym. Podczas niedawnych obchodów Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II, nie doszło do publicznego pojednania między nimi, ani nawet nie było najmniejszych oznak, że ich stosunki się poprawiły.

"Książę William wie, że nadchodzące lata będą pełne istotnych zmian. Na razie jednak, w wieku 40 lat, wydaje się być ustatkowany zarówno w roli publicznej, jak i w życiu prywatnym" - zauważa BBC.

Książę William jest starszym synem następcy tronu, księcia Karola i jego pierwszej żony, nieżyjącej już od prawie 25 lat księżnej Diany, oraz jednym z ośmiorga wnuków królowej. Od 11 lat jest żonaty, a wraz z księżną Kate mają trójkę dzieci. Od kilku lat niezmiennie obydwoje są w ścisłej czołówce najbardziej popularnych i docenianych członków rodziny królewskiej, ustępując w sondażach tylko Elżbiecie II.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński