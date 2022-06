Za litr benzyny 95 trzeba obecnie zapłacić już ponad 8 złotych. Podwyżki nie podobają się kierowcom, którzy na znak protestu zaczęli blokować dystrybutory m.in. na stacjach Orlenu.

Reklama

Podczas koncertu w Opolu Tomasz Kammel i Maciej Kurzajewski zażartowali z cen paliw.

Czy ten wehikuł czasu, o którym cały czas mówicie, czy on również podróżuje w przyszłość? - zapytała Katarzyna Cichopek.

Pewnie to zależy od ceny paliwa... - zażartował Kurzajewski.

Reklama

To słuszna uwaga. Jeśli chodzi o przyszłość, to aktualnie nie podróżujemy, za to chętnie przepowiadamy. Wychodzi taniej - wypalił Kammel.