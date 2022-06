Maria Dębska i Marcin Bosak związali się ze sobą w 2018 roku. W sierpniu 2020 powiedzieli sakramentalne "tak".

Niestety pół roku po ślubie postanowili się rozstać. Rozwód odbył się na początku 2022 roku.

W rozmowie z Pudelkiem Dębska wyjaśniła dlaczego ani ona, ani Bosak nie opowiadali publicznie o swojej relacji.

Wychodzę z założenia, że to, co się mediom daje, że potem musisz za to zapłacić. Jeżeli im dużo dajesz, to potem oni dużo chcą - powiedziała.

Ja się staram dużo nie dawać i stawiam te granice w takim miejscu, w jakim czuję i tak jest w każdej sytuacji – uważam, że jak wpuszczę media do swojej przestrzeni życia, to już mi nic nie zostanie i będę się musiała tłumaczyć, wyjaśniać, a tego nie chcę robić i tak też było w tej sytuacji - dodała.

Czy teraz mają ze sobą kontakt?

Wiesz, ja mam taką zasadę, że bym wolała się na ten temat nie wypowiadać. Nie mamy relacji, nie będę się wypowiadać na ten temat - wyznała.