Shakira i Gerard Pique są razem od ponad 10 lat. Owocami ich związku są 9-letni Milan i 7-letnia Sasha.

Jak donoszą media związek ten właśnie się zakończył.

Powodem miała być zdrada piłkarza, na której miała przyłapać partnera Shakira. Gerard miał wyprowadzić się z domu i mieszka obecnie w swoim mieszkaniu w Barcelonie.

Plotki głoszą, że piłkarz nie stroni od imprezowania i na całego korzysta z nocnego życia w hiszpańskim mieście.

Dowodem na rozstanie mają być także słowa najnowszej piosenki Shakiry "The Felicito".

"Za to, że z tobą skończyłam, rozpadłam się na kawałki, ostrzegali mnie, ale nie zwracałam na to uwagi. Zdałam sobie sprawę, że jesteś fałszywy, ta kropla przelała się przez szkło. Nie mów mi, że Ci przykro, to wydaje być się szczere, ale wiem, że kłamiesz" - śpiewa Shakira.