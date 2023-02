Jak donoszą zagraniczne media, tytuł "TQG" to skrót hiszpańskiego zdania "Te Quedo Grande", które oznacza "Byłeś poza zasięgiem".

Podobnie jak kilka tygodni temu, tłumacząc słowa utworu, trudno powstrzymać się od myślenia, że piosenka to specyficzne rozliczenie z byłym partnerem.

Shakira śpiewa: "Widok ciebie z tą nową ranił mnie, jestem już zdana na siebie. Zapomniałam, czym żyliśmy i to cię uraziło. (...) Nie jesteś tu już mile widziany. Widziałam, czym twoja dziewczyna we mnie rzuca. To mnie nie złości, śmieję się. Teraz chcesz wrócić. (...) Kochanie, co się stało? Nie byłeś zakochany? Po co mnie szukasz, skoro wiesz, że nie powtarzam błędów. Powiedz swojej nowej, że nie rywalizuję o mężczyzn".

W kolejnym wersach utworu gwiazda stwierdza, że bez partnera żyje jej się lepiej i bynajmniej nie zamierza do niego wracać. Przy okazji poinformowała też odbiorców, że "były" wciąż "polubia" jej zdjęcia w mediach społecznościowych, ale to nie wystarczy, by znowu byli razem.

"Nigdy nie wracaj, masz pecha" - słychać w piosence.

WIDEO z utworem, które trafiło do Sieci, w bardzo krótkim czasie zyskało ogromną popularność.

