Żona Michała Żebrowskiego jest obecnie w czwartej ciąży. Na zdjęciach, które zazwyczaj wrzucała do sieci, odsłaniała jedynie brzuszek.

Teraz obydwoje z mężem posunęli się o krok dalej.

Żebrowski opublikował fotografię, na której Aleksandra jest naga. Ręką zasłania biust, a w miejscu intymnym widnieje emotikon w postaci biletu do kina.

Widok rozebranej Oli nie spodobał się internautom.

Niesmaczne/ Wszystkim po oczach biją. Po co? Żadnej prywatności i intymności. Lubię ich, ale to jest przesada/ Tak intymne zdjęcie powinno pozostać w rodzinnym albumie państwa Żebrowskich/ Ludzie zmierzają ku zagładzie, jeśli do wyrażenia tak pięknego stanu zabrakło im środków artystycznego wyrazu, a pozostało tylko banalne zdjęcie/ Oni nie wiedzą co to intymność - pisali.

Pojawiło się też kilka pozytywnych komentarzy.

Dla różnych ludzi intymność oznacza różne rzeczy/ To zdjęcie nie potrzebuje komentarza. Piękne! - brzmiała ich treść.