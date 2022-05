Kasia Sokołowska, która jest reżyserką pokazów mody i jedną z jurorek w programie "Top Model" wyznała na początku kwietnia, że jest w ciąży.

Reklama

Teraz w programie "Miasto kobiet" opowiedziała o ciąży, o emocjach, które towarzyszą jej i jej partnerowi, a także o tym, jak pogodzić macierzyństwo z pracą.

Śmiało wyznała również, że zaszła w ciążę dzięki metodzie in vitro.

Ja się zdecydowałam na procedurę in vitro - powiedziała.

Reklama

Wyznała dlaczego tak późno postanowiła zostać mamą.

To jest zawsze wypadkowa bardzo wielu spraw w życiu. Tego, w jakim czasie dojrzewamy, dorastamy, kim chcemy być, jacy jesteśmy. Patrząc na to moje życie, jestem pewna, że to jest dla mnie najlepszy moment. Wiele osób może z tym dyskutować, ale to jest zupełnie inny temat - wyznała.

Wielu fanów gratulowało jej ciąży.

Dostałam ładunek energii i pozytywnych rzeczy. To mnie uskrzydla. Dostałam od ludzi coś, co jest bezcenne, za co dziękuję - powiedziała.

Dodała, że czuje, że to idealny moment na ciążę.

To jest mój timing. To się mogło zdarzyć wcześniej, ale się nie zdarzyło, z czym boryka się bardzo wiele kobiet. (…) Jestem tą szczęściarą, że mi się naprawdę udało. To też był wysiłek - wyznała.