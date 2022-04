Katarzyna Sokołowska w Wielkanoc ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka.

Opublikowała zdjęcia, na którym wyeksponowała wyraźnie widoczny już ciążowy brzuch. Przyszła mama wraz z partnerem Arturem Kozieją wyznała, że nie mogą się doczekać narodzin pociechy.

W niedzielny poranek w programie "DD TVN" wyznała, że czuje się wspaniale.

To jest wspaniałe. Ja mam wiele dzieci, słuchajcie, już. Naprawdę, programowych, pięknych i mądrych, które robią karierę po programie i sobie świetnie ten swój życiorys budują (...) - powiedziała jurorka "Top Model".

Nie ukrywała, że czuje się w pełni przygotowana do macierzyństwa.

Bardzo dziękuję. Ja mam wrażenie, że matkuję już od dawna, więc ja do tej roli czuję się naprawdę dobrze przygotowana, aczkolwiek zdarzył się cud. Mówię o tym głośno, więc teraz mogę o tym mówić i chcę o tym mówić i dzielić się tym - wyznała.

Dodała, że czuje się świetnie i nie ma zamiaru rezygnować z aktywności zawodowej, ale planuje dbać o siebie.

Niekoniecznie [ciąża wywróciła jej życie do góry nogami - przyp.red.], dlatego że ja byłam całe życie aktywna i jestem dalej aktywna. Mam to szczęście, że się znakomicie czuję i po prostu pracuję tak, jak pracowałam i oczywiście więcej uwagi trochę skupiam na sobie, bo do tej pory szarżowałam w życiu; zawodowo i tak fizycznie bardzo dużo pracowałam (...). Teraz jest ten fokus troszeczkę inny. Teraz przed nami kolejna edycja "Top Model", wyjątkowa dla mnie również z tego powodu - wyjaśniła.