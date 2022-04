Podczas premiery filmu "365 dni. Ten dzień" nie stylizacja Blanki Lipińskiej przykuła uwagę internautów, ale jej twarz.

Pojawiły się głosy, że wygląda na wyraźnie opuchnięte, sporo emocji wzbudził także makijaż celebrytki będący dziełem Magdy Pieczonki.

Lipińska już na premierze filmu odniosła się do sprawy i stwierdziła, że "wygląda, jakby ważyła 80 kilogramów", a tak naprawdę straciła ostatnio na wadze. Dzień po imprezie na InstaStories zamieściła nagrania, na których po raz kolejny wypowiedziała się na ten temat.

Zdradziła fanom, że przez emocje związane z premierą spała tylko dwie godziny.

Wyznała, że wygląd jej twarzy na evencie również dla niej pozostaje zagadką.

Na żywo wszystko było w porządku, a potem się okazało, że nie jest w porządku i faktycznie wyglądam, jakbym ważyła z 80 kilo, co najmniej. Jak widzicie, teraz nagrywam się dla Was bez filtra, specjalnie po to, żeby Wam pokazać, że jednak nic mi się nie stało. Jakiś wypadek przy pracy ciężki - powiedziała.

Także cóż, słuchajcie, ja nie muszę być ładna. Wystarczy, że jestem mądra. I z tą myślą Was zostawiam, życząc Wam pięknego dnia - stwierdziła.