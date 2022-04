Roksana Węgiel w rozmowie z Pudelkiem potwierdziła, że mimo natłoku artystycznych obowiązków, zamierza skończyć szkołę średnią.

Nie wybiera się jednak na studia.

Moja szkoła odbywa się tak, że mam indywidualny tok nauczania. Niezmiennie to trwa od trzech lat. Niezmiennie tym samym trybem idę. To jest bardzo dobre dla mnie, bo jestem w stanie sobie wszystko nadrobić i dogadać się z nauczycielami terminowo, żeby mi to wszystko pasowało, bo mnie bardzo często nie ma. Myślę, że skończę szkołę średnią takim trybem, na pewno maturę chcę zdać. Na studia się nie wybieram na pewno od razu, ale jak będę miała maturę, to przecież mogę iść na studia nawet na starość - mówi.

[Szkoła] trochę mi przeszkadza. Nie będę ukrywać. Wiem, że to gdzieś tam jest ważne, no muszę się uczyć. Takie mam podejście, po prostu chcę zdać tę maturę - mówi.

Roksana dodała, że być może już niebawem nie będzie też mieszkać w rodzinnym Jaśle.

Nie planuję tutaj nigdy zamieszkiwać na stałe. Rozpatruję, jeśli już, to dom pod Warszawą, żeby to nie było samo centrum. Ogólnie mam takie życie, że cały czas się dużo dzieje. Na razie nie potrzebuję tutaj pchać się do Warszawy na siłę. Bodźców mi wystarczy w życiu. Na spokojnie. Na razie sobie tak żyję i jest mi z tym dobrze - mówi.