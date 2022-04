Zdaniem Don Vasyla w przeciwieństwie do Edyty Górniak, która wiele razy pokazała, że nie odcina się od swoich korzeni, a więc kultury romskiej, Viki Gabor w ogóle tego nie robi.

Chciałbym nagrać płytę z Edytą, która jest w połowie Romką. Jakby jakiś wydawca się znalazł, to bez wahania się na to zgadzam. Edyta u mnie występowała na festiwalu romskim i ona zna tę kulturę, którą czasem przemycała w swoich wystąpieniach. W odróżnieniu od Viki Gabor - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Ona zupełnie odeszła od naszych korzeni. Nawet już człowiek nie wie, czy to Romka, czy nie Romka. Ona w ogóle nie pokazuje, że jest Romką. I w stylizacjach, wszystkich swoich ubiorach i muzycznie. Nic z nas nie ma - ubolewa piosenkarz.

Okazuje się, że Don Vasyl nie ceni twórczości młodej piosenkarki.

Jej piosenki są takie nowoczesne jak każdej młodej gwiazdy. Niczym szczególnym się nie wyróżniają. To więc nie dla mnie - powiedział.

Nie jest to do końca zgodne z tym, co mówi sama piosenkarka.

Bardzo szanuję swoje romskie pochodzenie i tradycję, w której wyrosłam. To jest dla mnie naprawdę ważne! - wyznała w rozmowie z Plejadą.