Po tym jak Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior 2019 otrzymywała wiele gratulacji, ale nie zabrakło też hejterskich wypowiedzi.

Powodem do ataków było jej romskie pochodzenie.

Stowarzyszenie Romów w Polsce skierowało sprawę do sądu. Prokuratura odmówiła jednak śledztwa. Stwierdzono, że nie doszło do przestępstwa, stowarzyszenie skierowało sprawę do sądu.

Krakowska "Gazeta Wyborcza" podaje, że sędzia Barbara Sendor-Szkotak uznała, że używanie zwrotu "cyganie" wobec społeczności romskiej, nie ma charakteru znieważającego. Powołała się na internetową encyklopedię PWN, a także Wikipedię, że "cyganie to potoczna nazwa Romów".

Jakich argumentów użyła sędzia?

Odwołała się też do audycji z radiowej "Dwójki", w której etnolog Marta Godlewska-Goska mówi, że określenie "cygan" jest "zakorzenione w języku polskim i nie jest jednoznacznie pejoratywne. Niesie w sobie wiele pozytywnych znaczeń, emocji i nie powinno się go wykorzeniać".

Sąd przytoczył też wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Według sędzi, użycie zwrotu "Cyganka z Niemiec" to jedynie stwierdzenie faktu.

Utrzymując postanowienie prokuratury, sąd potwierdził niejako dotychczasowe jej podejście do spraw rasizmu w Internecie w stosunku do Romów. Każdy normalny obserwator życia społecznego w Polsce stwierdzi, że społeczność romska jest traktowana przez sporą część społeczeństwa, szczególnie w Internecie, w sposób odmienny od innych grup etnicznych. Romowie w Internecie są poniżani i lżeni, i to praktycznie bezkarnie - powiedział Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Nie ustaniemy w "nękaniu" prokuratury zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa z pobudek rasistowskich czy ksenofobicznych. W końcu musi pęknąć "szklany sufit" chroniący przestępców - powiedział.