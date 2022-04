W sesji Q&A zorganizowanej na Instagramie celebrytka zdradziła, jak się odżywia i jak dba o swoją sylwetkę.

Staram się jeść trzy razy dziennie przez 8 godzin, a następnie trzymam okienko żywieniowe przez 16 godzin. Intermittent fasting [okresowy post - przyp. red.] to w moim przypadku najbardziej skuteczna dieta, jaką stosowałam w życiu. Ale oczywiście każdy ma inaczej. Co do aktywności fizycznej - ćwiczę mniej więcej trzy razy w tygodniu. A ostatnio wprowadziłam też codzienną 20-minutową jogę o poranku - powiedziała Wieniawa.

Wieniawa ma też swoje codzienne rytuały.

[Piję] ciepłą wodę z cytryną lub szota wody z cytryną, imbirem, kurkumą i pieprzem cayenne. A po posiłku matchę na mleku owsianym - odpowiedziała.

Przyznała, że nie liczy kalorii.

Nie liczę. Chyba, że jestem na pudełkach, to wtedy dokładnie wiem, ile jem. Ale aktualnie po prostu odżywiam się zdrowo i przyjmuję mniej więcej 1500/1700 kalorii. Staram się słuchać własnego ciała. Natomiast: fast food - nie, mleko - nie, pieczywo - czasem - powiedziała.