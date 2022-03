Podjęliśmy decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Jest to jedyne nasze oświadczenie w tej kwestii i nie będziemy tego komentować - takie oświadczenie wydali Cichopek i Hakiel.

Ich rozstanie komentują ludzie show-biznesu, a jednym z nich jest Emilian Kamiński. Aktor pracuje z Cichopek na planie serialu "M jak miłość". Aktorka grała też w jego Teatrze Kamienica.

Byłem w szoku, jak się o tym dowiedziałem. Jakby ktoś mi w łeb strzelił, oni byli takim małżeństwem roztańczonym, miłym, aż trudno w to uwierzyć. Tacy porządni i przyzwoici ludzie - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Nie mam pojęcia, co się stało, ale to są poważni ludzie, skoro doszli do takiego wniosku, to coś poważnego się stało. Kasia gra nie tylko w serialu, ale jeździ też ze spektaklami, jest bardzo czynna, jej mąż też prowadzi interesy, jestem zadziwiony – dodał.