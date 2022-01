Katarzyna Cichopek wrzuciła do sieci zdjęcie z wakacji, do którego zapozowała w stroju kąpielowym. Nie wszystkim pozowanie aktorki przypadło do gustu.

Katarzyna Cichopek pojechała na wakacje na Seszele. W sieci pokazuje zdjęcia z wyjazdu. Fotografia, na której pozuje w stroju kąpielowym i pokazuje pół nagie pośladki wzbudziło wiele kontrowersji. Reklama Uważam jedno: klasę trzeba zachować i nie przekraczać granic, nawet gdy ma się zajebista figurę. Kasia, dając celowo takie zdjęcie, miała w zamyśle wywołać różne emocje w każdym z nas. To taka celowa prowokacja. (...) Ale pokazała nam wszystkim d..., można i tak. Ale czy, będąc mamą i szanowaną aktorką i osobą, czy to tak wypada...? - brzmiał jeden z komentarzy. Wszystko wszystkim, ale tak pokazywać tyłek... Trochę wstyd i obłuda - napisał inny internauta. Nie zabrakło jednak również tych internautów, którym zdjęcie Cichopek się spodobało. Każdy ma prawo pokazywać, co chce i kiedy chce. Wolny kraj;I znowu jad, oj jakie te Polki zazdrosne - stwierdzili. Piękne dwie półkule ziemskie i południk - komplementowali.