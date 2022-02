Karolina Korwin Piotrowska wydała właśnie książkę o mobbingu i wykorzystywaniu w świecie teatralnym i filmowym.

Reklama

Wśród osób, które skrytykowały dziennikarkę i oskarżyły o hipokryzję jest Monika Janowska, żona Roberta Janowskiego.

Kto wymyślił hejt w Polsce czyli dear frenemy! Orędowniczka Nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielka nasza. Karolina Korwin Boska! Piotrowska. To są jakieś jaja! Nasza narodowa, naczelna hejterka została rzeczniczką nękanych i pokrzywdzonych! A jeszcze tak niedawno... pamięta Pani? Internet nie zapomina! Ja tym bardziej. Myślę o Pani codziennie, biorąc od rana lek na nerwicę. Lekarz twierdzi, że w moim przypadku, będzie to raczej rytuał dożywotni - napisała.

Czy Pani to rozumie? Czy Pani jest, tego, świadoma? Niszczyła mnie Pani. Mnie, moją rodzinę i moich przyjaciół. Maglowała Pani towarzysko moich kolegów i ten smród się potem ciągnął latami. Bez mrugnięcia okiem prała Pani "brudy", które do Pani nie należały, a które, w większości, okazywały się zwykłym, fałszywym paszkwilem brukowców. Z uśmiechem wyższości drwiła Pani ze świata okładkowych celebrytów, sama do niego przynależąc. Kpiła Pani z życia gwiazd, tak wzruszająco opowiadając o swoim w kolorowej prasie, jakby ten Pani byt był o niebo lepszy - stwierdza Janowska.

Reklama

Srała Pani do gniazda, w którym, dla odmiany, tak pięknie się, obecnie, urządza. I pławi się teraz Pani w tym gó**ie, które nie raz wylewała na innych. I udaje świętą i odważną! Matka ofiar! Królowa poszkodowanych! Wybawicielka zwiedzionych. Hipokrytka! Kłamczucha! Karolina Korwin-Piotrowska. Bomba tygodnia! - zakończyła.