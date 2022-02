Odtwórczyni tytułowej roli w nowym serialu Polsatu "Mecenas Porada" przyznaje w rozmowie z reporterem Pomponika, że przez show biznes miała stany lękowe i wpadła w depresję.

- Wpadłam w depresję. Było dużo składowych, a jednym z czynników były negatywne publikacje w Internecie. Miałam dosyć intensywne stany lękowe. Jak wychodziłam gdzieś, to czułam się obserwowana - zdradza Aleksandra Domańska i dodaje: - Uważam, że większość tych publikacji jest bardzo niesprawiedliwa. Narracja jest bardzo krzywdząca. Jest po prostu mizoginiczna. Nikt na to nie reaguje, jest na to przyzwolenie.

Aleksandra Domańska mocno chroni swoją prywatność, a szczególnie najbliższych, których trzyma z dala od mediów.

- Jestem przekonana o tym, że jeżeli swoją osobą nie będę dostarczać sensacji, to osoby, które pracują w takich miejscach też nie będą zainteresowane moją osobą – mówi aktora w wywiadzie dla Pomponika.