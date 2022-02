W październiku tego roku minie osiem lat od śmierci Anny Przybylskiej.

Aktorka znana m.in. z serialu "Złotopolscy" zmarła 5 października 2014 roku. Przez kilka lat zmagała się z rakiem trzustki. Prywatnie była mamą Oliwii, Szymona i Jana oraz partnerką Jarosława Bieniuka.

Od pewnego czasu mówiło się, że TVP zamierza nakręcić film o aktorce. Wszystko wskazuje na to, że rozpoczyna się jego realizacja.

Pracować będą nad nim Michał Bandurski oraz Krystian Kuczkowski, którzy wcześniej zrealizowali filmy o Krzysztofie Krawczyku oraz Maryli Rodowicz.

Jarosław Bieniuk w czwartkowy wieczór potwierdził, że praca nad dokumentem trwa. Do sieci wrzucił zwiastun dokumentu. Podziękował też Bandurskiemu i Kuczkowskiemu za 6 lat cierpliwości.

Poinformował także, że dopiero teraz rodzina Anny Przybylskiej uznała, że jest właściwy moment, aby film ujrzał światło dzienne.

Moi Drodzy, wrzucając ten krótki teaser, mogę dzisiaj oficjalnie potwierdzić, że powstanie film dokumentalny o Ani. Dla mnie i dla mojej rodziny będzie to najważniejszy, ale pewnie i najtrudniejszy film w życiu. Myślę, że dopiero dzisiaj jesteśmy na to gotowi… - napisał.

W zajawce można zobaczyć archiwalne zdjęcia i cytaty z wywiadów z aktorką.

Nigdy to, co stworzyłam zawodowo, nie dorówna temu, że jestem dumną matką trójki dzieci i że to są takie kochane dzieciaki - brzmi jeden z nich.

Data premiery dokumentu nie jest jeszcze znana.