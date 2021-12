Jarosław Bieniuk wraz z córką Oliwią udzielił ostatnio wywiadu magazynowi "Viva!".

Wyznał w nim, co obiecał jej tuż przed śmiercią.

To niemożliwe wytłumaczyć komuś, co się czuje, jeżeli ktoś nie przeżył tego, co my. Trzeba sobie jednak radzić w codziennych sytuacjach z emocjami, smutkiem. Bywają dni gorsze i lepsze – powiedział.

Okazuje się, że obietnice były dwie. Jedna dotyczyła opieki nad dziećmi.

Obiecałem jej, że zadbam o dzieci i że będę ich pilnował. I dla mnie tak naprawdę to jest w życiu najważniejsze - powiedział.

Druga dotyczyła tego, by ułożył sobie życie.

A jak ja je sobie ułożę? Też chcę być szczęśliwy i mieć osobę, na której mogę się oprzeć. 13 lat żyliśmy z Anią w szczęśliwym związku. Ja bardzo go potrzebuję – powiedział Jarosław Bieniuk.

Oliwia dodała, że cieszy się, że tata sobie kogoś znalazł. Obecnie Bieniuk związany jest z Zuzanną Pactwą.