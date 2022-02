Ewa Kasprzyk w dwóch pierwszych częściach filmu "Kogel-mogel" wcielała się w mamę niesfornego Piotrusia. W tę postać wcielił się Maciej Koterski.

Teraz Ewa Kasprzyk spotkała się z prawdziwą mamą Macieja Koterskiego, czyli filmowego Piotrusia. Spotkanie uwieczniła fotografią zamieszczoną na Instagramie.

To jest Róża - jakby luksusowo - a ta róża jest dla Róży. To jest prawdziwa mama Maćka Koterskiego, mojego synka Piotrusia. To nie jest żadna pani inspicjent, żadna suflerka, to jest po prostu prawdziwa kobieta, urodziwa mama. Dwie matki się spotkały po latach - napisała.