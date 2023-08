Film "Kogel Mogel" to kultowa polska komedia, której dwie pierwsze części powstały w latach 80.

Po 30 latach od premiery drugiej części, w 2019 r. powstała trzecia odsłona serii, zatytułowana "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3". Z kolei w 2022 r. premierę miała czwarta część, czyli "Koniec świata, czyli kogel-mogel 4". Obydwie nie zebrały zbyt dobrych recenzji.

Niespodziewanie Maciej Kościelny, który w obydwu filmach wcielał się w postać Piotrusia Wolańskiego zamieścił na swoim Instagramie zdjęcia z planu kolejnej części produkcji.

Zakościelny o "Koglu-Moglu": Tęskniłem za moim ekscentrycznym Piotrusiem

Dziś już oficjalnie mogę powiedzieć, że odpaliliśmy zdjęcia do nowej części "Kogla Mogla". Tęskniłem za moim ekscentrycznym Piotrusiem- napisał.

Z tego, że powstanie kolejna część ucieszyła się Julia Wieniawa. Jej partner, czyli Nikodem Rozbicki, grał w trzeciej i czwartej części Marcina - syna Kasi Solskiej. Aktorka w poście napisała, że nie może doczekać się nowej odsłony "Kogla Mogla".

Co o kolejnej części "Kogla-Mogla" napisali internauci?

Była jednak jedną z nielicznych, których ta wiadomość ucieszyła.

Jakie to jest zmasakrowanie kultowej i śmiesznej serii; Serio? Ile jeszcze można odgrzewać tego samego kotleta? Każda kolejna cześć jest coraz bardziej żenująca.Wiedzieć kiedy skończyć, cenna umiejętność…; Nieee... Dlaczego wy to sobie robicie... To jak sadyzm; Każda kolejna cześć to jakiś dramat. Już nie to, co było. Nie bawi, tylko rozczarowuje; Kogel mogel ma tylko dwie części, reszta to żenada - pisali internauci.