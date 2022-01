“Will” to odważna i pełna emocji autobiografia, w której aktor zdradził swoje największe sekrety. - Stał się największą gwiazdą filmową i nagle zrozumiał, że to mu szczęścia nie daje. Wtedy postanowił odkryć, jak to jest nie mieć żadnego celu - zdradziła Anna Wendzikowska. Jakie jeszcze ciekawostki z życia Willa Smitha opowiedziała?

Reklama