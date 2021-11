Nie zapomniałem. Po prostu nie płaciłem podatków przez około dwa i pół roku - powiedział. Aktor zmuszony był pożyczyć 10 tys. dolarów od… dilera i przeprowadził się do Los Angeles. Tam poznał producenta, który zaprosił go do pracy nad sitcomem "Bajer z Bel-Air". Po dłuższym zastanowieniu się Smith przyjął propozycję. Hollywoodzki gwiazdor występował w serialu w latach 1990-1996.

