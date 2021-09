Gwiazdor ujawnił, że w pewnym momencie związku postanowili nie praktykować już monogamii.

Reklama

- Daliśmy sobie nawzajem zaufanie i wolność, wierząc, że każdy musi znaleźć swoją własną drogę. A małżeństwo dla nas nie może być więzieniem. I nie proponuję nikomu naszej drogi. Nikomu nie proponuję tej drogi. Doświadczenia, że wolność, którą sobie dajemy, i bezwarunkowe wsparcie, są dla mnie najwyższą definicją miłości - powiedział Will w wywiadzie dla US GQ. Will i Jada są małżeństwem od 1997 roku.