Aktor prywatnie jest partnerem Maffashion. Para ma syna Bastka.

Ostatnio aktor, nie tylko gra w filmach, ale rapuje i maluje obrazy. Niebawem ma także zadebiutować w roli reżysera.

Ostatnio można go było spotkać na premierze książki "Eldorado" autorstwa Leny Katlik, którą ma zamiar zekranizować.

(...) jeżeli cię docenili masowo, to daje ci poczucie sprawczości i to ma konsekwencje interpersonalne. Ja jestem trudnym partnerem, mam tego świadomość i pracuję nad tym, syn mnie dużo uczy... Fajnie by było, gdyby się udało być łatwiejszym partnerem, ale nie obiecuję - mówi, dodając, że Julka też jest charakterna i walczy o swoje zdanie. Ona często miała do mnie pretensje, że ja coś powiedziałem nie tak w mediach, bo ona lepiej waży słowa. Ja nie potrafię... - powiedział w rozmowie z Pudelkiem na temat swojej relacji z Maffashion.

Okazuje się, że aktor lubi przebywać w samotności.

To jest taka "jaskinia Batmana". Jest ciemno, lubię się tam przyczaić - opowiada w rozmowie z Pudelkiem.