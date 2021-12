Głównym organizatorem Sylwestra jest Telewizja Polska. Miasto zapewniło teren imprezy na Górnej Równi Krupowej.

Teren został użyczony na czas imprezy i taką umowę na użyczenie z telewizją już podpisaliśmy. Ekipy już rozpoczęły montowanie sceny. Jesteśmy natomiast w trakcie rozmów z TVP w sprawie uzgodnienia szczegółów organizacji koncertu – powiedział PAP burmistrz Zakopanego.

Gwiazdy znów przyjadą do Zakopanego

Jeżeli chodzi o sam koncert i występy gwiazd w noc sylwestrową w Zakopanem, to szczegóły jeszcze nie są znane. Nie wiadomo też, jakie koszty organizacji będą po stronie miasta.

Zależy nam na tym, żeby powitanie nowego roku pod Giewontem odbyło się nie tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale i zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, które z tygodnia na tydzień się mogą zmienić. Jak zapadną już ostateczne decyzje ze strony rządowej co do obostrzeń, to wówczas ogłosimy, ile osób będzie mogło wziąć udział w koncercie – wyjaśnił burmistrz.

Sylwester Marzeń z TVP jest organizowany w Zakopanem od 2018 roku. Na scenie pod Giewontem w poprzednich latach występowały takie gwiazdy jak np. Natalia Oreiro, Luis Fonsi, Modern Talking, Ricchi e Poveri, Al Bano, Boney M., Dr Alban, Oceana, Shaun Baker oraz gwiazdy polskiej estrady: Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk, Sławomir, Roksana Węgiel, Dawid Kwiatkowski, Golec uOrkiestra czy Bayer Full. (PAP)