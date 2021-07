Już niebawem córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej zadebiutuje w programie "Taniec z Gwiazdami".

W rozmowie z "Party" opowiedziała o planach na najbliższą przyszłość.

Przyznała, że nie wybiera się w tym roku na studia. Planuje zrobić sobie tzw. gap year. Dopiero potem chciałaby spróbować dostać się do szkoły aktorskiej.

Matura w sumie poszła mi dobrze. Jestem zadowolona. (...) Planuję gap year, bo mam teraz "Taniec z Gwiazdami", a później raczej udam się na studia. Ja mam artystyczną duszę, więc jeśli chodzi o kierunek studiów, to bardziej humanistyczny. Chciałabym bardzo pójść w stronę aktorstwa, ale te egzaminy do szkoły aktorskiej są trudne i wymagają dużego poświęcenia i nauki, więc muszę się przygotować do egzaminu, żeby się tam dostać - wyznaje Bieniuk.