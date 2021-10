Mam mnóstwo przyjaciół, którzy są gejami i lesbijkami, znam ich od lat, kocham, szanuję i uwielbiam. Wspaniali, NORMALNI LUDZIE! Projekt »Stop LGBT«, który został dziś odczytany w sejmie to absurd i zło! Nie dajcie sobie wmówić tych idiotyzmów. Nie dajcie sobie przyzwolenia do dyskryminacji i odrzucenia i argumentowania w ten sposób złego zachowania - napisała.

LGBT to nie nazwa żadnego ugrupowania, które chce zrobić innym krzywdę. To po prostu skrót od Lesbijki Geje Biseksualni Transpłciowi -> heteroseksualni -> LUDZIE !!!!!! To MY! Wszyscy. Kochamy się. Wspierajmy się :) LOVE IS LOVE - dodała.

Nie obyło się bez wycieczki pod adresem byłego pracodawcy Kurdej-Szatan, czyli TVP.

"Bądźmy razem" (btw, takie ładne hasło wykorzystywane przez Telewizję Polską) - dodała.

Nie wszystkim spodobał się wpis aktorki. Przypomnieli jej, że to dzięki pracy w TVP zyskała rozpoznawalność.

Dzięki tej publicznej telewizji się ustawiłaś - napisał jeden z internautów.

"Szerzmy tolerancję i szacunek", "Popieram", "Masz mnóstwo racji" - tak brzmiały z kolei głosy zwolenników jej wpisu.