Teraz Olga Frycz zdecydowała się na publikację zdjęcia nowonarodzonej córki.

Albo jest taka spokojna, bo... taka jest i już, albo jest taka spokojna, bo bada teren i ładuje baterie na kolejne miesiące - napisała.

Wpis zakończyła słowami: Póki co, muszę przyznać, że urodziłam sobie aniołeczka.

Pierwsza córka Frycz ma na imię Helenka i urodziła się we wrześniu 2018 roku. Jej ojcem jest Grzegorz Sobieszek, założyciel jednej z warszawskich akademii MMA. Para rozstała się a ich związek trwał 3,5 roku. W czerwcu tego roku Frycz ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka, ale nie będzie wychowywać go z ojcem córki. Dopiero po narodzinach ogłosiła, że to Łukasz Nowak — bloger, podróżnik i analityk giełdowy.