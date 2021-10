Początkowo Kubicka nie potwierdzała tych plotek i tłumaczyła, że jej nowy związek nie jest medialny.

Teraz się to zmieniło.

Na Instagramie Sandry Kubickiej pojawiło się nagranie, na którym modelce towarzyszy jej nowy partner. Okazuje się, że to Baron.

Wszyscy zdążyli wypowiedzieć się już na temat naszego związku. Gazety, radia, telewizje i "ekspertki" od naszej relacji powiedziały, co chciały. Czas na mój komentarz: Od dłuższego czasu jestem szczęśliwsza i spokojniejsza niż kiedykolwiek byłam. Tak jestem z Baronem i tak — jestem zakochana - napisała.

Alek jest najcudowniejszym mężczyzną, jakiego w życiu poznałam. Fascynuje mnie każdego dnia. Rozmawiamy godzinami na wszystkie tematy i codziennie się śmiejemy. Uczę się od niego i doświadczam nowego. To było moje marzenie, aby być z tak inteligentnym mężczyzną. Jest również bardzo wrażliwy... dready i muzyka rockowa to wizerunek, ale jego delikatne i ciepłe serce to coś, czego nie wszyscy mają szansę doświadczyć. Otwiera się dla nielicznych. Dziękuję kochanie, że dałeś mi tę szansę. Jestem ogromną szczęściarą, że mogę budzić się codziennie obok Ciebie - czytamy.

W swoim wpisie tłumaczy, dlaczego ten związek jest inny od poprzednich.

Pierwszy raz czuję, że jestem w dojrzałym związku, gdzie nie ma żadnej kłótni, zazdrości, rywalizacji. Jest tylko miłość, szacunek i szczerość. Dbamy o siebie i swoje uczucia. Alek dodał mi na nowo pewności siebie, którą ludzie mi odebrali… sprawił, że znów czuję się piękna. Połączyło nas wiele, ale głównie wspólna perspektywa na życie. Jesteśmy kompatybilni i to jest dla nas najważniejsze - napisała Sandra Kubicka.