Pokazała to w cyklu dziendobry.tvn.pl "Moda na spacer".

Reklama

Jaka jest najdroższa rzecz, którą posiada? Modelka zdradziła swój codzienny ulubiony look, a także taki na randki.

Zakładam czarne spodnie, a la skórzane i kurtkę skórzaną. To odzwierciedla mój charakter. Jestem silną kobietą, jeżdżę na motocyklach, ścigam się, więc trochę to pokazuję. Nie jestem fanką zakładania sukienki i szpilek na pierwszą randkę, bo według mnie jest to za bardzo wyzywające i za bardzo zapraszające - powiedziała Sandra Kubicka.