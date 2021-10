Dariusz Opozda, czyli teść Antka Królikowskiego, który mieszka na Madagaskarze, napisał w mediach społecznościowych, że potrzebuje wsparcia ze względu na obecny stan zdrowia. Jednocześnie zdradził sekret córki. Ujawnił, że Joanna Opozda i Antek Królikowski spodziewają się dziecka.

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach bolesnymi, głęboko naruszającymi naszą prywatność oraz szerzącymi nieprawdziwe informacje publikacjami medialnymi, zdecydowaliśmy się zabrać głos. Tak, to prawda, spodziewamy się dziecka. Jesteśmy z tego powodu niezwykle szczęśliwi - napisała Opozda.

Z uwagi na trudne okoliczności zdrowotne, a także nasze przekonanie, że dom ma prawo pozostać domem i w tak specjalnym czasie potrzebny jest przede wszystkim spokój i najbliżsi, świadomie nie podawaliśmy sami informacji o ciąży do wiadomości publicznej - dodała.

Nawiązała także do informacji, jakie opublikował jej ojciec.

Niestety, wbrew naszej woli i bez naszej wiedzy, została ona upubliczniona, a w ostatnich dniach stała się – wraz z wieloma insynuacjami dotyczącymi życia prywatnego – przedmiotem medialnej dyskusji. W kontekście coraz powszechniejszego problemu mowy nienawiści oraz zagrożeń i gigantycznego stresu, z jakimi mierzą się dziś nie tylko osoby publiczne, ale też ich bliscy, pragniemy poprosić Państwa o uszanowanie naszej prywatności w tym bardzo szczególnym momencie życia - napisała.

Zwróciła się z prośbą, by uszanować jej prywatność w temacie ciąży.

Kierujemy do Państwa uprzejmą prośbę o nierozpowszechnianie doniesień na temat naszej Rodziny i życia osobistego. Nikt z Państwa, martwiąc się o bezpieczeństwo ciąży, nie chciałby mierzyć się z taką nagonką i manipulacjami, w jakie zostaliśmy wciągnięci my. Liczymy, że życzliwość i zrozumienie zwyciężą nad bezlitosną logiką klików i sensacji. Tak po prostu, po ludzku. Mamy nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy mogli podzielić się z Państwem naszym szczęściem. Dziś jednak zdrowie naszego dziecka jest dla nas najważniejsze – by móc je chronić, musimy mu zapewnić spokój - czytamy.

Oświadczenie na swoim profilu opublikował także Antek Królikowski.