W sobotę Joanna Opozda została żoną Antka Królikowskiego. Wśród komentarzy na ten temat oprócz gratulacji pojawiły się też spekulacje, że aktorka jest w ciąży oraz te na temat szybkiego rozwodu.

Opozda w pewnym momencie nie wytrzymała już napięcia i dosadnie odpowiedziała jednej z mniej życzliwych fanek.

Dwa miesiące później głośno będzie o rozwodzie, mogę się założyć - napisała jedna z internautek.

A ja mogę się założyć, że jesteś bardzo nieszczęśliwą osobą, współczuje ci. Kim trzeba być, żeby pisać takie komentarze pod zdjęciem z wesela? Życzę dużo miłości, bo chyba nie ma o niej pojęcia - odpisała aktorka.

Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii. Jak widać, musiało cię to urazić, ale to logiczne, że ludzie mają prawo tak myśleć, patrząc po ilości kobiet, które Antoni zmieniał jak rękawiczki. Życzę ci dużo miłości na nowej drodze. I nie mam nic do tego, to dobrze, że jesteś szczęśliwa, ale moje zdanie jest jakie jest - odpowiedziała internautka.

Tych słów Opozda już nie skomentowała.