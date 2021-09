Gdy jej brat Antek brał kilka tygodni temu ślub z Joanna Opozdą nikt nie wiedział, że niebawem i Julka powie sakramentalne "tak".

Informacja o tym wyszła na jaw, gdy w przedostatnią niedzielę sierpnia na stronie internetowej parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym ukazały się pierwsze zapowiedzi anonsujące ślub Julii i Jakuba Piotra Nowaka.

Jak donoszą media pojawiły się plotki, że znana z "Klanu" aktorka jest w ciąży. Znajomi pary w rozmowie z serwisem Pomponik.pl dementują jednak te pogłoski.

Julka jest bardzo zakochana w Kubie, on też świata poza nią nie widzi. Uznali, że skoro się kochają, to nie mają co zwlekać ze sformalizowaniem swojego związku. I tak przecież już od jakiegoś czasu mieszkają razem - mówi rozmówca serwisu.

Wybrankiem Julii jest starszy od niej o 11 lat Jakub Piotr Nowak. Mężczyzna jest sportowcem, a dokładnie lekkoatletą. Pierwsze wspólne zdjęcia Julii i Kuby fotoreporterom udało się zrobić dopiero w lipcu tego roku w Kudowie-Zdroju podczas Festiwalu Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej CZ-PL im. Pawła Królikowskiego, bo para nie afiszuje się ze swoimi uczuciami.

Jednym z organizatorów odbywającej się od sześciu lat imprezy jest Fundacja Action Life, na czele, której stoi właśnie Nowak.