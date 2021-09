Blanka Lipińska ostatnio zorganizowała serię pytań i odpowiedzi. Jedna z jej odpowiedzi wzbudziła szczególne zainteresowanie wśród jej fanów.

Wyznała, że jest biseksualna.

Autorka książek odpowiedziała na pytanie, czy zmieniła orientację. Blanka Lipińska odpisała krótko, lecz treściwie: A na jaką jeszcze można, skoro ja jestem bi?

Blanka już wcześniej w jednym z wywiadów w 2019 roku stwierdziła, że każda kobieta jest biseksualna.

Miałam biseksualny epizod, gdy miałam 21 lat. To był czas ciekawości, odkrywania siebie. Odwiedziła mnie koleżanka, piękna dziewczyna, obcięta na jeżyka. Napiłyśmy się winka, nocowała u mnie, spała ze mną w łóżku. Od słowa do słowa to się wydarzyło. Przyjaźń się skończyła, bo poczułam, że nie mogłabym jej spojrzeć w twarz. To było takie niezaplanowane, takie fizyczne - powiedziała.

Ale dowiedziałam się jednej rzeczy. Tak, jak kobieta dotyka drugą kobietę, to żaden facet jej nie dotknie. Ja na przykład nie lubię, jak się mnie głaszcze, choć to absurdalne - boli mnie to. A ona głaskała mnie po ręce i to była ekstra. (...) Trochę tak, [uwiodła mnie - red.], inicjatywa była jej. Ja się temu po prostu poddałam - dodała.

Mój biseksualizm polega na tym, że nie wykluczam zbliżenia z kobietą. Ale nigdy w życiu nie byłabym w stanie być w związku, bo kobieta nie da mi tego, czego potrzebuję - powiedziała.