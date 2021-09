Zdjęcia do programu już się rozpoczęły. Chodzi o program "Farma".

Uczestnicy nie wyjadą na rajską wyspę, a zamieszkają na polskiej farmie z dala od cywilizacji. Polsat zaprosił do programu ludzi, którzy świadomie porzucą swój nowoczesny styl życia i wyruszą ku wielkiej przygodzie, zamieszkując w wiejskim gospodarstwie, bez prądu, bieżącej wody i internetu. Towarzyszyć im będą właśnie Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska.

Z ponad tysiąca zgłoszeń do programu, które spłynęły z całego kraju w przeciągu kilku dni, wyłoniono kilkunastu uczestników. Każdy z nich jest pewny jednego - chce zamienić swoje dotychczasowe wygodne, miejskie życie na rzecz wiejskiego, na łonie natury. Tylko czy wyobrażenia będą zgodne z tym co czeka ich na farmie? A sielankowy odpoczynek w duchu slow-life nie zamieni się w pełen niedogodności pobyt, na który nie będą gotowi? Pobudki o świcie, opieka nad zwierzętami, zarządzanie hektarami ziemi oraz obowiązki, z którymi wcześniej nie mieli styczności. Czyli powrót do korzeni i rolnicza codzienność! Aby przeżyć i wygrać program, mieszkańcy gospodarstwa będą musieli ze sobą współpracować, sprawdzić swój instynkt przetrwania oraz siłę charakteru. Między nimi zawiążą się niespodziewane sojusze, przyjaźnie a może pojawi się miłość! Widzowie programu mogą spodziewać się bezkompromisowych pojedynków i zaskakujących wyzwań. Co tydzień z farmą będzie musiał pożegnać się któryś z uczestników, a ostatecznie tylko jeden zdobędzie tytuł Super Farmera i 100 tys. zł.

Wcześniej Zawadzka pracowała w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Została zawieszona po tym, jak oskarżono ją o oszustwa skarbowe i fałszerstwo faktur.

Gwiazda podkreślała, że czuje się w aferze "podwójnie oszukana". Straciła pieniądze na transakcji z nieuczciwym kontrahentem, a później dowiedziała się, że jej współpracownicy narazili ją na cały skandal, rozliczając ją w nieodpowiedni, nieuczciwy sposób. Przyznała się do dwóch zarzutów: uszczuplania podatku oraz przyjęcia i rozliczenia faktur. TVP wydała wówczas oświadczenie, w którym skomentowała przyszłość Marceliny Zawadzkiej. Choć była modelka mówiła, że jej powrót do programu to kwestia czasu, jak widać nie wróciła, ale wybrała propozycję innej stacji.

Ilona Krawczyńska, czyli połowa duetu sióstr ADiHD to nagradzana Influencerka. Szersza publiczność pamięta ją z 2014 r., kiedy została finalistką Miss Polski.