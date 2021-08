O tym, że Piotr Gessler nie żyje, jako pierwsza poinformowała Lara Gessler.

W piątek zamieściła na Instagramie czarno-białe zdjęcie ojca oraz wzruszający wpis.

Dziś w nocy odszedł mój pierwszy, najlepszy przyjaciel. Moja najwyższa instancja we wszystkich dylematach. Mój spokój, miłość, dom. Kocham Cię tak bardzo mocno. Do zobaczenia Tato - napisała.

Swojego byłego męża pożegnała także Magda Gessler.

Piotr Gessler. Najcudowniejszy, niezastąpiony tata Lary i Mikołaja oraz ojczym Tadeusza. Będzie nam go brak bez końca - napisała.

Piotr Gessler miał 63 lata. Jego ojciec był politykiem, a matka malarką. Jego brat Adam również jest znanym restauratorem. Piotr dwukrotnie brał ślub. Pierwszy raz z Martą, z którą doczekał się syna Mikołaja, a drugi raz z Magdą, z którą miał córkę Larę. To właśnie dzięki niemu Magda rozpoczęła swoją przygodę z gastronomią. To on głównie wychowywał Larę, która wiele razy mówiła, że tata jest jej przyjacielem i zawsze ją wspiera.