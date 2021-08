Od pewnego czasu pojawiają się plotki, że Paulina Krupińska przejdzie do TVP.

Czy to prawda?

Modelka niedawno zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym prezentowała swój nowy makijaż.

"Summer look. Jak wam się podoba?" - spytała swoich fanów Paulina Krupińska. Po tym postem jeden z fanów modelki napisał: "Przejdź do TVP. Tam rozbłyśnie twój talent i uroda. Miss World z marszu".

Gwiazda odpowiedziała na tę zaczepkę.

Inna stacja daje gwarancję talentu i urody? Ciekawe bardzo - napisała.

No nie. Miss World to bez tv. A co daje i dodaje telewizja po tamtej stronie, to wiesz najlepiej. Pozdrawiam z Mazur - polemizował dalej autor wpisu.

Nie doczekał się jednak odpowiedzi.