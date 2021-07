Krzysztof Krawczyk junior wystąpi 13 sierpnia br. w położonym nad jeziorem Czos amfiteatrze.

Festiwal Weselnych Przebojów - Mrągowo 2021 poprowadzi Ela Romanowska i Rafał Maserak, a w postać pana młodego towarzyszącego Klaudii Halejcio wcieli się znany ze stand-upów Łukasz Żak.

Wątkiem przewodnim imprezy będzie motyw podjęcia decyzji o powiedzeniu sobie sakramentalnego "tak" przez przyszłych małżonków, którym będzie nie tylko łączące ich uczucie, ale i... ciąża. Na scenie w Mrągowie pojawić ma się Sławomir z Kajrą, którzy wykonają hity "Miłość w Zakopanem", "Weselny pyton" oraz "Daj mi tę noc", Master, Michał Wiśniewski, Boys, Golec uOrkiestra, Poparzeni Kawą Trzy, Classic, Mig, Piękni i Młodzi, Weź Nie Pytaj oraz Trybadurzy, u boku których wystąpi właśnie Krzysztof Krawczyk junior.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na naszej "weselnej" scenie wystąpią Trubadurzy i Krzysztof Krawczyk Jr. Tego jeszcze nie było! To trzeba zobaczyć, to trzeba przeżyć! Będzie SZAŁ - napisała stacja Polsat, która organizuje to wydarzenie.