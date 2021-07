Ida Nowakowska swoje pierwsze dziecko powitała na świecie 6 maja tego roku.

Nie wiadomo, jak maluch będzie miał na imię, ale jego mama powiedziała, jak wyobraża sobie jego chrzciny.

Niedługo planujemy chrzciny, mam nadzieję, że wtedy będzie taki moment, żeby jakoś to ogłosić. Każdy jakąś część tego wszystkiego zatrzymuje dla siebie, a to też jakoś tak wyszło, bo długo myśleliśmy i cały czas w jakimś sensie te dyskusje na temat imienia trwały i to tak naprawdę z tego wynikało - przyznała w rozmowie z Jastrząb Post.

Dla nas to jest przeżycie duchowe, a nie tylko pretekst do spotkania się na obiad czy kolację, bo tak to się można zawsze spotkać - dodała.

Nowakowska nie ukrywa, że jest osobą wierząca i tak chciałaby wychować swojego syna.

Jestem osobą bardzo wierzącą, więc tak też chciałabym wychowywać mojego synka. (...) Chcemy, żeby to było nawet nie tyle poważne, ile by była w tym jakaś symbolika i nasza świadomość, w jaki świat przez sakrament chrztu wprowadzamy nasze dziecko. Nie chcemy, by chrzciny były tylko eventem - przyznała.