Stryj określił swojego bratanka w samych superlatywach. Przewiduje, że zrobi wielką karierę.

Ma niewątpliwie talent. Jest mądrym facetem, ciekawym facetem, ciekawym życia, niezwykle kontaktowym. Mogę się tylko cieszyć z tego, że ma fajną pracę. I trzymam kciuki za niego, żeby pokierował swoim życiem zawodowym i osobistym w taką fajną stronę jakąś - wyznał.

W kinie Antek Królikowski zaistniał dzięki rolom w filmach Patryka Vegi - "Polityce", "Bad Boyu" oraz "Pętli". Choć produkcje kontrowersyjnego reżysera są mocno krytykowane, wielu aktorów chętnie by u niego zagrało. Jednym z nich jest właśnie Rafał. - Dlaczego nie? Jeżeli to byłaby ciekawa rola jakaś, to jak najbardziej - zapewnił