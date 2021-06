Monika zamieściła na Instagramie zdjęcie z chłopakiem. Okazuje się, że jej ukochany pochodzi z Holandii.

Reklama

Mathijs i wnuczka Leszka Millera poznali się dwa lata temu, gdy ten przebywał na wymianie studenckiej w Warszawie.

Mężczyzna związany jest z branżą gastronomiczną i zaangażował się w prace start-upu.

Monika napisała, że ostatni rok był dla nich szczególnie trudny.

Z racji ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, nie widziała się z ukochanym niemalże przez rok.

Czym dla was jest euforia? Dla mnie euforią było, zobaczyć ostatnio po prawie roku osobę, którą kocham. Przez wiele miesięcy żyliśmy nadzieją na spotkanie, nie wiedząc cały czas, kiedy to będzie możliwe... - napisała nawiązując do tytuły swojego singla.