Zmarły w połowie kwietnia pan Władysław z "Sanatorium miłości" został pochowany w piątek 28 maja.

Na ceremonię przybyli jego koledzy z edycji programu, w której brał udział.

Jedna z uczestniczek - Halina Jaksa opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym wszyscy stoją przy urnie zmarłego.

Ostatnie pożegnanie Władzia - napisała obok podanej daty ceremonii i roniącej łzę emotikony.

Internautom nie spodobało się to zdjęcie.

Dla mnie to nietaktowne. Chcą zwiększyć popularność, czyli to żaden odruch serca. Zastanówcie się, co z was zrobiła telewizja - napisał jeden z nich.

Nie ma to jak robić szpan na pogrzebie; Wstyd tak afiszować się przy zwłokach; A te radosne uśmiechy przy wieńcu są trochę nie na miejscu - twierdzili kolejni.

Wśród nich byli też tacy, którzy bronili pani Haliny i uznali, że na pewno nie miała złych intencji.