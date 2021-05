Ewa Minge bardzo często w mediach społecznościowych komentuje to, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz odnosi się do tematów tabu.

Nie stroni też od pokazywania, jak zmienia wygląd swojej twarzy.

Proces jak go nazwała "odbudowywania tego, co czas zepsuł i różne inne koleje losu" wciąż trwa, o czym napisała w najnowszym wpisie. W poście, który zatytułowała "Starzeć się z godnością" wspomniała o tym, co napisała kilka dni wcześniej.

Kilka dni temu napisałam o kefirze zmieniającym rysy ;) i obiecałam, że pokażę obrazki mrożące krew w żyłach z jego konsumpcji - zaczęła swój wpis.

Medycyna estetyczna jest dla ludzi. Ważne aby zajmowali się nią lekarze, bo jak sama nazywa brzmi to medycyna . Wielu z Was od jakiegoś czasu pisze do mnie mnóstwo komplementów pod adresem mojego wyglądu. Dziękuje. Przeszłam piekło, bo dla kobiety choroba, która odciska swoje piętno min na twarzy, czyniąc z niej czasem karykaturę jest bolesna. Kilka razy już pisałam, że dwa lata temu, moje życie na lepsze zmieniła świetna, młoda, wyjątkowo utalentowana lekarka. Opisywałam cały proces profesjonalnego leczenia oraz etap rekonstrukcji moich własnych rysów. Okres przejściowy nie był łatwy ale każdy dzień, miesiąc oddalały mnie od obcej twarzy i przywracały krok po kroku moje odbicie w lustrze. Leczenie trwało kilka miesięcy, nadal dbamy od strony medycznej, nie mającej nic wspólnego z estetyką o moje zdrowie. Równorzędnie Ania opracowała serie zabiegów, które wykonujemy regularnie dzięki czemu moja skóra odzyskała elastyczność, witalność i w miarę dobry wygląd, który nigdy nie będzie idealny jak u młodej dziewczyny, ale dla mnie jest wspaniały mając w pamięci jeszcze nie tak dawną przeszłość - opisała zabieg.

Co Minge pisze o portalach plotkarskich?

Wspomniała również o zdjęciach, które pojawiają się na portalach plotkarskich.

Znęcanie się portali plotkarskich trwa do dzisiaj, z upodobaniem zamieszczają najgorsze moje zdjęcia przy byle okazji ale niech im idzie na zdrowie, bo to klika czytelnik, ludzie lubią wiedzieć, ze ktoś jest brzydki, nieszczęśliwy, biedny. Cieszą się ...trochę to przerażające - pisze Minge.

Po opisaniu zabiegu i programu, który nakręciła dla jednego z portali Minge apeluje do kobiet.

Odczarujmy te kefiry i rzodkiewki zmieniające rysy i dajmy sobie odwagę na bycie sobą wedle własnego uznania - stwierdza.