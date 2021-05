Andrzej Piaseczny w rozmowie z Radiem Zet opowiedział o swojej najnowszej piosence "Miłość".

W piosence z nowej płyty artysty pojawia się fragment "Nie możesz zasnąć i przestać śnić, a życie chciałbyś dzielić tylko z nim".

Muzyk dał w ten sposób do zrozumienia, że jest zakochany w mężczyźnie.

Piszę o jakichś swoich sprawach. To jest bardzo proste. Bardzo długi czas myślałem o tym, że wystarczy być dobrym człowiekiem po to, żeby wzbudzić w innych ludziach sympatię. Żeby dawać przykład tolerancji i akceptacji do człowieka. Nie do geja, tylko do człowieka. Nasza rzeczywistość społeczno-polityczna zmusza do tego, aby się określać, jeśli masz inne preferencje. Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem - powiedział w rozmowie.

Nadal jednak, choć na jego Instagramie pojawiają się różne nagrana, nie skomentował sprawy konkretnie. Do zamieszania wokół jego słów i piosenki, postanowiła natomiast odnieść się Matylda Damięcka. W swoich social mediach udostępniła wymowną grafikę pod tytułem "Burza piaskowa". Rysunek przedstawia dwie klepsydry - jedną czarno-białą, a druga kolorową.